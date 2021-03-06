الصورة من الارشيف

أزيد من 9ر3 ملايين شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

منذ ساعتين
0

هبة بريس- الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 407 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و509 حالات شفاء، و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من التلقيح ثلاثة ملايين و913 ألف و615 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 578 ألفا و942 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 485 ألف و974 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 471 ألف و919 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 97,1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8676 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضبط 800 قرص طبي بطنجة المتوسط

ضبط 800 قرص طبي بطنجة المتوسط

منذ ساعة واحدة
Photo of العيون : انتشال جثة فتاة عشرينية وانقاذ أربعة آخرين و البحث جاري عن مفقود

العيون : انتشال جثة فتاة عشرينية وانقاذ أربعة آخرين…

منذ ساعتين
Photo of الوالي امهيدية وعامل الفحص أنجرة يحلان بالقصر الصغير

الوالي امهيدية وعامل الفحص أنجرة يحلان بالقصر الصغير

منذ ساعتين
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 509 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 509 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 3 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 03 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 03 حالة وفاة جديدة…

منذ 3 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة … تسجيل 407 إصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة … تسجيل 407 إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 3 ساعات
Photo of نسبة ملء سدود المملكة تصل إلى 50 في المائة

نسبة ملء سدود المملكة تصل إلى 50 في المائة

منذ 4 ساعات
Photo of سطات… الأمن يعتقل شخصا اقتحم مستوصفا صحيا

سطات… الأمن يعتقل شخصا اقتحم مستوصفا صحيا

منذ 4 ساعات
Photo of مضيق_فنيدق.. استنفار و تدخل استعجالي من السلطات لتفادي الفيضانات

مضيق_فنيدق.. استنفار و تدخل استعجالي من السلطات لتفادي الفيضانات

منذ 5 ساعات
Photo of سطات في زمن التساقطات المطرية.. البنية التحتية تعاني في صمت

سطات في زمن التساقطات المطرية.. البنية التحتية تعاني في…

منذ 5 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق