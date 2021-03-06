أزيد من 9ر3 ملايين شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

هبة بريس- الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 407 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و509 حالات شفاء، و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من التلقيح ثلاثة ملايين و913 ألف و615 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 578 ألفا و942 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 485 ألف و974 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 471 ألف و919 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 97,1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8676 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

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