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عشرينية تضع حدا لحياتها شنقا بطنجة

منذ 10 ساعات
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هبة بريس- مكتب طنجة

أقدمت شابة في العشرينيات من العمر، مساء اليوم السبت، على وضع حد لحياتها شنقا وسط منزل أسرتها الكائن بحي” بوربعات” بمدينة طنجة.

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد عثر على الهالكة والمنحدرة من مدينة تاونات، جثة هامدة معلقة بواسطة حبل يلف عنقها، في ظروف وصفت بالمجهولة.

وقد تم نقل جثة الهالكة لمستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار، في وقت باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

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