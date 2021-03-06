بعد أقل من يوم على إطلاقه جديده الفني …يوتيوبر معروف يحتل الطوندونس المغربي

منذ 3 ساعات
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أصدر الفنان المغربي و اليوتيوبر المعروف عبد الرحمان الساهل جديده الفني تحت عنوان “الدنيا” على قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

و في حفل اقتصر على بعض من زملائه المؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي بأحد الفنادق الفخمة بمدينة طنجة، أطلق الساهل الفائز بلقب لالة العروسة في دورتها 12 جديده الغنائي.

الأغنية من كلمات و ألحان عبد الرحمان الساهل نفسه،و هي عبارة عن رسالة موجهة لابنته الحديثة الولادة، و التي لعبت الدور الرئيسي في الفيديو كليب.

و يشار أن أغنية “الدنيا” و في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة استطاعت احتلال المركز الثالث بالطوندونس المغربي.

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