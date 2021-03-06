بعد أقل من شهرين…فدوى طالب تخضع للعملية الثانية

نجلاء مزيان : هبة بريس

بعد شهر و نصف على العملية الأولى، خضعت الفنانة المغربية فدوى طالب للعملية الثانية بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.

و نشرت فدوى عبر موقع فايسبوك صور لها من داخل المصحة مرفوقة بالتعليق التالي:”الحمد الله العملية 2 بيناتهم شهر و نصف ردو بالكم من الزاج ديما عافاكم ميمكنش تعرفو زاجة فصبع اش كتقدر دير فالانسان الحمدالله و الله يجعلها مغفرة لذنوب يا رب”.

و واصلت :” شكر ا لمصحة مرس السلطان لي ديما واقفا معايا بكل حب و فرح و على رأسهم اخ العاءلة االبروفيسور و الاستاذ مصطفي الترافح الله يحفضو وشكر خاص لناس ديال البلوك لي دارو كلشي باش نسي الخوف الله يعطيكم صحيحتكم”.

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