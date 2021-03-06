سطات...الأمن يعتقل شخصا اقتحم مستوصفا صحيا
صورة تعبيرية

سطات… الأمن يعتقل شخصا اقتحم مستوصفا صحيا

منذ 4 ساعات
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها أن عناصر الشرطة القضائية بسطات وضعت مشتبها فيه تحت تدبير الحراسة النظرية للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بمنشآت ذات منفعة عامة وعرقلة سير العمل داخل مؤسسة عمومية.

وأضافت ذات المصادر، أن المشتبه فيه قد أقدم على إحداث الفوضى بداخل مستوصف صحي بمدينة سطات، كما ألحق خسائر مادية ببعض تجهيزاته بواسطة السلاح الأبيض، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، اذ تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

يشار أن المركز الصحي بحي سيدي عبد الكريم بقلب مدينة سطات يعيش وضعا كارثيا لافتقاره للأدوية ولأبسط التجهيزات في ظل الكثافة السكانية التي يعرفها الحي الشعبي هذا، الأمر الذي انعكس سلبا على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من البسطاء الذين يعانون داء السكري والامراض المزمنة وكذا الوضعية الصحية للنساء الحوامل والاطفال الرضع اثناء تلقيهم جرعات التلقيح.

وحذر جمعويون وحقوقيون من انهيار المنظومة الصحية بالاقليم، علما أن هناك مؤشرات تشير أن الخدمات الصحية بمعظم مناطق العالم القروي بالاقليم تئن تحت وطأة الإهمال والتهميش الصحي والعشوائية في تدبير الموارد البشرية وتدني الخدمات الطبية والافتقار إلى التجهيزات والبنيات التحتية الضرورية، إذ أن معظم سكان القرى لازالوا متخوفين من شبح الأمراض التي تتربص بهم وبنسائهم الحوامل وأطفالهم، في غياب خدمات صحية دائمة ومناسبة، فبعض المراكز الصحية و المستوصفات بالاقليم لا تحمل من عنوان الصحة للجميع إلا الإسم فقط.

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