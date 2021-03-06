الرباح: اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين إساءة للوطن
عزيز الرباح

الرباح: اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين إساءة للوطن

منذ 14 ساعة
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هبة بريس – الرباط

اعتبر القيادي بحزب العدالة والتنمية، والوزير عزيز الرباح، أن التصويت على القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية، عوض عدد المصوتين، إساءة للوطن.

وقال الرباح في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “التصويت على القاسم الانتخابي و على إزالة العتبة إساءة للوطن الذي شهد له الجميع بتميز مساره الديموقراطي في المنطقة”.

وأضاف الوزير أن هذا القرار يبعث رسالة سلبية الى كل الاوفياء والقوى الإصلاحية، مسترسلا بالقول :”لكن مع ذلك لا تراجع عن أداء الواجب”.

هذا و حسم مجلس النواب، خلال جلسة أمس الجمعة 5 مارس في الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة والمصادقة، على مجموعة من مشاريع القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في موضوع القاسم الانتخابي وحالات التنافي بين رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وأيضاً حذف اللائحة الوطنية للشباب.

وصادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وخصوصا المادة التي تهم إحتساب القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية، عوض عدد المصوتين.

وجاءت نتيجة التصويت على إعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين، بموافقة 160 ورفض 104 بينما سجل نائب واحد امتناعه.

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‫6 تعليقات

  1. نهايتكم وشيكة يا حزب تجار الدين. افقرتم الشعب واغتنيتم على حساب مآسيه. كفى كفى من حكمكم

  3. وريونني على من دوزنا رؤساء لاش دارو انجدد تيق فحزب العدالة بمدينة القنيطرة فشخص عزيز رباح

  4. كل ما هو ليس لصالحكم فهو إهانة للوطن يا تجار الدين

  5. Vous devez partir parce que vous êtes entrain de perdre bcp plus que ce ces que vous avez perdu en derniers jours
    Vous n’arrêtez pas de pleurnicher malheureusement

  6. السي رباح انت وحزبك من اساء للوطن.. وللشعب بتدبيركم الفاشل

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