الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان
الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

أردوغان: تركيا لا تطمع في أراضي وبحار أي أحد

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لا تطمع في أراضي وبحار وسيادة أي دولة وإنما تسعى لحماية حقوقها.

وبحسب وكالة “الأناضول” أكد أردوغان قوة بلاده في مختلف المجالات، مشددا على أنها لا تطمع في غيرها وإنما تحمي حقوقها.

تصريحات أردوغان جاءت في خطاب وجهه عبر اتصال مرئي من قصر وحيد الدين بإسطنبول، للقوات التركية المشاركة في مناورات “الوطن الأزرق 2021” في بحري إيجة والمتوسط.

وعن دلائل قوة بلاده قال الرئيس التركي إنها من بين أفضل 3-4 دول حول العالم في تصنيع الطائرات المسيرة.

وأضاف “علينا أن نكون أقوياء ليس اقتصاديا وسياسيا فحسب بل في المجالين العسكري والدفاعي أيضا”، مؤكدا: “لا نطمع في أراضي وبحار وسيادة أي دولة وإنما نسعى لحماية وطننا وحقوقننا”.

وبخصوص من أسماهم “المتربصين بتركيا”، أكد أروغان أنهم “سيستكثرون علينا وطننا الذي نعيش فيه لو شعروا يوما أننا تعثرنا أو أصابنا الوهن”.

وكشف الرئيس التركي أنّ بلاده صدرت حتى اليوم أكثر من 130 “منصة بحرية” محلية بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أنها “واحدة من 10 دول يمكنها تصميم وصناعة وصيانة سفنها الحربية.

وأكد الرئيس أردوغان أن “هدف القوات البحرية لتركيا الموجودة في مياهها الإقليمية وشتى أنحاء العالم، المساهمة في سلام ورفاه البشرية جمعاء”.

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