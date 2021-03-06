المرشح الإيفواري ينسحب من انتخابات رئاسة "الكاف"
جاك أنوما

المرشح الإيفواري ينسحب من انتخابات رئاسة “الكاف”

منذ ساعتين
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هبة بريس – وكالات

أعلن الإيفواري، جاك أنوما، انسحابه من السباق على رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، لمصلحة المرشح الجنوب إفريقي، الملياردير باتريس موتسيبي.

وقال أنوما في برنامج تلفزيوني، أمس الجمعة: “بعد تأملات ومشاورات، قررت التخلي عن ترشيحي لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”، مؤكدا ضمنيا دعم ترشيح موتسيبي.

وجاء انسحاب أنوما، بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، أوجستين سنغور، انسحابه من السباق على رئاسة “الكاف”، لصالح موتسيبي أيضا.

وسيوقع أنوما، وسنغور، والمرشح الآخر، الموريتاني أحمد ولد يحيى، الذي لم يعلن حتى الآن انسحابه من الانتخابات، اتفاقا في وقت لاحق اليوم السبت، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، بحضور رئيس “الفيفا”، السويسري جاني إنفانتينو.

وينص الاتفاق على التخلي عن ترشيحهم لصالح موتسيبي، مقابل الحصول على منصب مستشار الرئيس، ونائبي الرئيس تواليا.

ومن المقرر أن تقام انتخابات “الكاف”، في الـ12 من مارس الجاري، في مدينة الرباط.

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