فاس.. توقيف شخص وحجز 500 كلغ من مخدر الشيرا

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية النوعية بحي بنسودة بمدينة فاس، مباشرة بعد وصول المشتبه فيه على متن سيارة نفعية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخلها عن حجز 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 500 كيلوغراما، علاوة على ضبط ثلاثة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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