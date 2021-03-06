صورة تعبيرية

فاس.. توقيف شخص وحجز 500 كلغ من مخدر الشيرا

منذ ساعتين
0

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية النوعية بحي بنسودة بمدينة فاس، مباشرة بعد وصول المشتبه فيه على متن سيارة نفعية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخلها عن حجز 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 500 كيلوغراما، علاوة على ضبط ثلاثة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كان في ضيافة أمن وجدة .. شخص يضع حدا لحياته

كان في ضيافة أمن وجدة .. شخص يضع حدا…

منذ 39 دقيقة
Photo of طنجة.. ضبط 90 كيلوغرام من الحشيش بحوزة 3 أشخاص

طنجة.. ضبط 90 كيلوغرام من الحشيش بحوزة 3 أشخاص

منذ 6 ساعات
Photo of طرفاية: المحيط الأطلسي يلفظ جثثا بعد إنقلاب قارب مطاطي للمهاجرين

طرفاية: المحيط الأطلسي يلفظ جثثا بعد إنقلاب قارب مطاطي…

منذ يوم واحد
Photo of الجديدة .. حجز 3 أطنان و300 كلغ من مخدر الشيرا على متن شاحنة

الجديدة .. حجز 3 أطنان و300 كلغ من مخدر…

منذ يوم واحد
Photo of أحفير .. مصرع سائق شاحنة بعد انقلابها عند منعرج بمدخل المدينة

أحفير .. مصرع سائق شاحنة بعد انقلابها عند منعرج…

منذ يوم واحد
Photo of خميس الزمامرة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 3 أطنان من الأكياس المحظورة

خميس الزمامرة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 3 أطنان…

منذ يوم واحد
Photo of انتحل صفتي عميد شرطة وقائد لسرقة ضحاياه.. توقيف شخص بمكناس

انتحل صفتي عميد شرطة وقائد لسرقة ضحاياه.. توقيف شخص…

منذ يوم واحد
Photo of مصرع سيدة في حادث انهيار منزل باقليم بني ملال

مصرع سيدة في حادث انهيار منزل باقليم بني ملال

منذ يوم واحد
Photo of أصيلة.. الأمن يحجز أزيد من 4 أطنان من مخدر الشيرا

أصيلة.. الأمن يحجز أزيد من 4 أطنان من مخدر…

منذ يومين
Photo of برشيد…قصة عشق وقتل والزوجة في قفص الاتهام

برشيد…قصة عشق وقتل والزوجة في قفص الاتهام

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق