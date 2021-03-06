ساكنة مدينة الفنيدق تخيب آمال الصفحات الفيسبوكية المجهولة الداعية للاحتجاج
نجلاء مزيان – هبة بريس
خيمت يوم أمس الجمعة بمدينة الفنيدق اجواء من الثقة و الوطنية التي لا تقبل المزايدة داخل جميع مكونات ساكنة مدينة الفنيدق رغم النداءات المجهولة التي تدعو لها مجموعة من الصفحات بالفضاء الازرق.
و لاحظ مجموعة من الناشطين الميدانيين استمرار المجهودات المكثفة للسلطات العمومية للتواصل مع كافة اطياف الساكنة و تعزيز اواصر الثقة مع مؤسسات الدولة التي بادرت بتعليمات عليا لتوفير بديل حقيقي عن التهريب المعيشي.
و التي ساهمت بشكل كبير في إخماد الاحتجاجات، مع استمرار السلطات الاقليمية بالمضيق في العمل على تنفيذ كافة البرامج الداعمة لفرص الشغل والاستثمار و مواكبة و تمويل مشاريع الشباب.
و كشفت العديد من التعليقات المستقاة من الصفحة الداعية للاحتجاج مطالب انية للتعريف بهوية صاحب الصفحة و ضرورة نزوله ميدانيا للشارع و تغطية الوقفة بتقنية « live »، بعد ترويج اشاعات حول أن مسيري الصفحة يتواجدون خارج ارض الوطن، و يشار أنه فور تكاثر التعليقات اختفت الصفحة .
4 تعليقات
الفتنة ناءمة نعل الله موقدها
الريفي معروف عليه بالشهامة.نعم لكم الحق في الاحتجاج على الوضعية الاجتماعية.لكن احذروا الدباب الإلكتروني الجارة السوء.لكم الاحترام
المهم إخواننا في المضيق وعوا بما يحاك في إخفاء ضدنا.على كل احتجاج يجب أن نعرف أن هناك ايد خفية تريد أن تمس بالأمن الذي ننعم به.جزاكم الله خيرا
نعم للإحتجاج والطالبة بالحق كمواطنين ، لا للفتنة التي تأتي من أعداء الوطن … وتحية لسكان المضيق … نفتخر بشهامتكم ووعيكم