ساكنة مدينة الفنيدق تخيب آمال الصفحات الفيسبوكية المجهولة الداعية للاحتجاج

نجلاء مزيان – هبة بريس

خيمت يوم أمس الجمعة بمدينة الفنيدق اجواء من الثقة و الوطنية التي لا تقبل المزايدة داخل جميع مكونات ساكنة مدينة الفنيدق رغم النداءات المجهولة التي تدعو لها مجموعة من الصفحات بالفضاء الازرق.

و لاحظ مجموعة من الناشطين الميدانيين استمرار المجهودات المكثفة للسلطات العمومية للتواصل مع كافة اطياف الساكنة و تعزيز اواصر الثقة مع مؤسسات الدولة التي بادرت بتعليمات عليا لتوفير بديل حقيقي عن التهريب المعيشي.

و التي ساهمت بشكل كبير في إخماد الاحتجاجات، مع استمرار السلطات الاقليمية بالمضيق في العمل على تنفيذ كافة البرامج الداعمة لفرص الشغل والاستثمار و مواكبة و تمويل مشاريع الشباب.

و كشفت العديد من التعليقات المستقاة من الصفحة الداعية للاحتجاج مطالب انية للتعريف بهوية صاحب الصفحة و ضرورة نزوله ميدانيا للشارع و تغطية الوقفة بتقنية « live »، بعد ترويج اشاعات حول أن مسيري الصفحة يتواجدون خارج ارض الوطن، و يشار أنه فور تكاثر التعليقات اختفت الصفحة .

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