الملك محمد السادس

الملك ل”الرئيس الغاني”: حريصون على تحقيق تعاون ثنائي أكثر قوة

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد نانا أكوفو آدو، رئيس جمهورية غانا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يسرني بمناسبة تخليد جمهورية غانا لذكرى استقلالها، أن أبعث إليكم، باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي، بأطيب التهاني وأخلص المتمنيات للشعب الغاني بموصول التقدم والازدهار”.

وأضاف جلالة الملك “ولا يفوتني بهذه المناسبة الوطنية المجيدة أن أجدد تقديري لروابط الصداقة والأخوة المتميزة التي تجمع بلدينا، مؤكدا لكم حرصي الدائم على العمل مع فخامتكم من أجل السير قدما في توطيدها وتحقيق رؤيتنا المشتركة لتعاون ثنائي أكثر قوة وحيوية يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين”.

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