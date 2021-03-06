مدير مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط: نحن جادون في عقد شراكات مع المغرب بكل المجالات

هبة بريس – الرباط

عبر ديفيد غوفرين، مدير مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط، عن رغبة اسرائيل في تعزيز التعاون وعقد شراكات مع المغرب في عدد من المجالات.

وقال غوفرين في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”: “سررت بلقاء عمل بالدار البيضاء مع مدراء واحدة من أهم الشركات العالمية في مجال الطيران، والمختصة في تصنيع محركات الطائرات وغيرها لشركات عملاقة مثل بوينغ وإيرباص.”

وأضاف :”نحن جادون في عقد شراكات في كل المجالات لأننا نؤمن أن هذا سيعود بالنفع الكبير على المغرب و إسرائيل”.

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