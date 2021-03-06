اعتبارا من الأحد.. السعودية ترفع إجراءات "كورونا" المشددة
صورة تعبيرية

اعتبارا من الأحد.. السعودية ترفع إجراءات “كورونا” المشددة

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية، رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد، اعتبارا من يوم غد الأحد .

وأفادت وزارة الداخلية السعودية مساء أمس بأنه “تقرر اعتبارًا من يوم الأحد القادم عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية”.

ويشمل القرار كذلك “أماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها”.

وأضاف المصدر أن السلطات قررت بالمقابل “استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة؛ ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر“.

وأشار اإلى أن الجهات المعنية “قررت بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصاً”.

وشدّدت الوزارة على “ضرورة الالتزام بالإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية”.

وأكدت أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة؛ للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.

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