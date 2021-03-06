الصين تعلن تفشي حمى الخنازير الإفريقية في عدد من المناطق
هبة بريس – وكالات
أكدت الصين اليوم السبت تفشي حمى الخنازير الإفريقية في إقليمي سيشوان وخبي الرئيسيين المنتجين للحوم الخنازير في البلاد.
وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية في بيان إن التفشي قضى على 38 خنزيرا في مزرعة بإقليم سيشوان أكبر منتج للحوم الخنازير في الصين، وفي إقليم خبي تم رصد المرض في حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير مشروعة من إقليم آخر.
والصين أكبر منتج ومستهلك للحوم الخنازير في العالم. وقضى تفش لمرض حمى الخنازير الأفريقية على نحو نصف ثروة البلاد من الخنازير عام 2019.
كانت الصين قد أعلنت أيضا عن تفش آخر للمرض في الأسبوع الماضي بإقليم يونان بجنوب غرب البلاد.
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يتفشى أو يصبح حتى جائحة أقسم بالله العظيم البشرية لم تعد تهتم أو تكثرت، بعد جائحة كوفيد و الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تسببت فيها و تفوق بالملايين أضرار الخميس الأسود في القرن الماضي لم يعد الناس يكترون للجوائح و الأمراض، فقط تمديد الحجر الصحي سيأتي الصيف و لن يقوى الناس على تحمله لا إجتماعيا ولا أمنيا صافي حان وقت الإنتهاء من مسلسل كورونا