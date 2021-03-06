وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوبن المهني
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وزارة التعليم تعلن عن نتائج مباريات ولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي

منذ 5 ساعات
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هبة بريس

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بأن نتائج الاختبارات الكتابية لمباريات الدخول إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي برسم دورة فبراير 2021، أسفرت عن نجاح ما مجموعه 543 مترشحة ومترشحا سيتبارون على 380 منصبا.

وأنهت الوزارة، في بلاغ لها إلى علم المترشحات والمترشحين، أنه تم الإعلان عن نتائج هذه المباريات، وذلك عبر بوابتها الرسمية www.men.gov.ma، مشيرة إلى أن الاختبارات الشفوية لهذه المباريات ستجرى، يوم الثلاثاء 9 مارس 2021، عبر تقنية المناظرة المرئية، انطلاقا من المديريات الإقليمية التي ينتمي إليها المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية، وذلك وفق التواريخ والمواقيت المحددة في لوائح الناجحين المعلن عنها.

ويمكن الاطلاع على تلك النتائج، يضيف بلاغ الوزارة، بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبالمديريات الإقليمية.

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