صحيفة إسبانية: المغرب يحظى أكثر فأكثر بالدعم الدولي لسيادته على الصحراء

هبة بريس

أكدت الصحيفة الإسبانية (كنارياس 7)، أمس الجمعة، أن المغرب يحظى أكثر فأكثر بالمزيد من الدعم الدولي لسيادته على صحرائه، ولمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه كحل لهذا النزاع.

وكتبت صحيفة (كنارياس 7) التي تصدر بجزر الكناري أنه “خلال الأشهر الأخيرة، تلقى المغرب دعم العديد من الدول لمخطط الحكم الذاتي الذي يهدف إلى إنهاء النزاع في الصحراء”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدعم الأبرز جاء من الولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدة أن هذا الموقف لم يتغير مع وصول الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

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