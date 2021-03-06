المخدرات المحجوزة
*المخدرات المحجوزة

طنجة.. ضبط 90 كيلوغرام من الحشيش بحوزة 3 أشخاص

منذ 6 ساعات
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هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت فرقة الابحاث التابعة للشرطة القضائية بمنطقة امن بني مكادة من توقيف ثلاثة اشخاص متلبسين بحيازة كمية مهمة من مخدر الشيرا .

العملية الامنية التي كان حي الجيراري مسرحا لها ، عملت عناصر فرقة الابحاث للشرطة القضائية على استغلال معلومات متوفرة حول عملية بيع كمية مهمة من المخدرات قادمة من خارج مدينة طنجة ستتم بالحي المذكور ، ليتم تطويق الحي و مراقبته و توقيف سيارتين نفعيتين متنها ثلاثة اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 34 و 51 سنة ، ضبطت بحوزتهم كمية تقدر ب 90 كيلوغرام من مخدر الشيرا .

الموقوفين تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معهم حول امتدادات هذه الشبكة الاجرامية التي تنشط في ترويج المخدرات للكشف عن باقي المتورطين و كذا الوجهة التي كانت متجهة اليها ، حيث يجري البحث تحث الاشراف المباشر للنيابة العامة المختصة.

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