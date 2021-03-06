طقس السبت .. سماء غائمة وزخات مطرية بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية مع احتمال تساقط البرد من المحتمل بالبوغاز، الريف والساحل المتوسطي.

وسيلاحظ نزول أمطار أو زخات رعدية بمرتفعات الأطلس، والسواحل والسهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية، مع نزول أمطار ضعيفة ستهم الجنوب الشرقي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، فضلا عن تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط التي يتعدى علوها 1500 متر.

وسيبقى الطقس باردا نسبيا فوق جبال الأطلس والريف، كما سيعرف الجنوب الشرقي زوابع رملية.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى محليا قوية من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية، ومن القطاع الشرقي بالبوغاز، ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة إلى ضعيفة شمالية إلى غربية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و02 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 02 و07 درجات بالجنوب الشرقي، ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 07 و12 درجة بباقي المناطق الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 06 و11 درجة بمرتفعات الأطلس، والريف ووالماس، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وهضاب الفوسفاط، السايس والسهول الداخلية، وما بين 16 و21 درجة بكل من سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطىن وسوس، والسواحل الجنوبية وشمال الأقاليم الجنوبيةن وما بين 21 و26 درجة بأقصى الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وما بين طانطان والداخلةن وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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