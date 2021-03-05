بريطانيا تسجل تراجعا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا
سيارات إسعاف أمام مستشفى لندن

بريطانيا تسجل 5947 إصابة و236 وفاة جديدة

منذ ساعة واحدة
0

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 5947 إصابة و236 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19″، ما يمثل تراجعا لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5947 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4207305 حالات.

وشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا بالتالي انخفاضا حيث بلغ يوم 3 مارس 6385 حالة، وفي 4 مارس 6573.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 236 وفاة جديدة ناجمة عن المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 124261 شخصا.

ويمثل هذا العدد تراجعا طفيفا لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا حيث بلغ هذا المؤشر يوم 3 مارس 315 حالة، وفي 4 مارس 242.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 21.358 مليون شخص.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الولايات المتحدة تسجل 67 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الولايات المتحدة تسجل 67 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال…

منذ ساعة واحدة
Photo of الجزائر.. الأمم المتحدة قلقة حُيال قمع الحراك وتدهور وضعية حقوق الإنسان

الجزائر.. الأمم المتحدة قلقة حُيال قمع الحراك وتدهور وضعية…

منذ 6 ساعات
Photo of الصحة العالمية تحذر من احتمال وقوع موجتين ثالثة ورابعة لجائحة كورونا

الصحة العالمية تحذر من احتمال وقوع موجتين ثالثة ورابعة…

منذ 6 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تلقيح أكثر من 57 ألف شخص ضد “كورونا”

خلال 24 ساعة .. تلقيح أكثر من 57 ألف…

منذ 6 ساعات
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 477 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 477 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 6 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 04 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 04 حالة وفاة جديدة…

منذ 7 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة … تسجيل 420 إصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة … تسجيل 420 إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 7 ساعات
Photo of بريطانيا.. إصابات جراء “حادث خطير” وأنباء عن عملية طعن

بريطانيا.. إصابات جراء “حادث خطير” وأنباء عن عملية طعن

منذ 7 ساعات
Photo of “دولة مدنية ماشي عسكرية”.. الجزائريون يواصلون الحراك بالشوارع

“دولة مدنية ماشي عسكرية”.. الجزائريون يواصلون الحراك بالشوارع

منذ 9 ساعات
Photo of فرنسا .. اعتقال رجل يحمل سكينا خارج مدرسة يهودية في مرسيليا

فرنسا .. اعتقال رجل يحمل سكينا خارج مدرسة يهودية…

منذ 10 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق