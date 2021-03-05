رسمياً : مجلس النواب يحسم الجدل في موضوع القاسم الانتخابي
هبة بريس – الرباط
حسم مجلس النواب، خلال جلسة اليوم الجمعة 5 مارس في الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة والمصادقة، على مجموعة من مشاريع القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في موضوع القاسم الانتخابي وحالات التنافي بين رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وأيضاً حذف اللائحة الوطنية للشباب.
وصادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وخصوصا المادة التي تهم إحتساب القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية، عوض عدد المصوتين.
وجاءت نتيجة التصويت على إعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين، بموافقة 160 ورفض 104 بينما سجل نائب واحد امتناعه.
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3 تعليقات
يجب على رئيس الحكومة ان يقدم استقالته بعد هذه الهزيمة المدلة غير مأسوف عليه
هكذا قانون، يبعدنا عن الديمقراطية بدل الاقتراب من الهدف و نحن اكثر من سبعين سنة في ممر الانتقال الديمقراطي، كيف يعقل أن يحتسب صوت أحد تسجل و امتنع عن التصويت كموقف معبر و يستعمل صوته لتزكية مرشح حصل على اقلية. لا تستبلدوا شعبكم يا قوم
أنا مصدوم وغير مصدق لهدا الأمر. الشعب عاقب الأحزاب التي تولت تسيير وتدبير المؤسسات العمومية وفشلت حتى أصبحت أقزام متل الإتحاد الاشتراكي والاستقلال والأحرار والتقدم والاشتراكية والآن يفرضون حيلة القاسم الإنتخابي لإعادة هذه الأحزاب للواجهة بدون تصويت من الشعب!!!!!!