مجلس النواب يحسم الجدل في موضوع القاسم الانتخابي
الصورة من الارشيف

رسمياً : مجلس النواب يحسم الجدل في موضوع القاسم الانتخابي

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس – الرباط

حسم مجلس النواب، خلال جلسة اليوم الجمعة 5 مارس في الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة والمصادقة، على مجموعة من مشاريع القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في موضوع القاسم الانتخابي وحالات التنافي بين رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وأيضاً حذف اللائحة الوطنية للشباب.

وصادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وخصوصا المادة التي تهم إحتساب القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية، عوض عدد المصوتين.

وجاءت نتيجة التصويت على إعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين، بموافقة 160 ورفض 104 بينما سجل نائب واحد امتناعه.

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