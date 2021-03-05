انزال أزيد من 120 نائبا برلمانياً عن البيجيدي دفاعا عن ”كعكته الانتخابية“

هبة بريس ـ الرباط

نزل حزب العدالة والتنمية اليوم الجمعة 05 مارس 2021، بكامل ثقله بالجلسة العمومية بمجلس النواب، المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ و مشروع قانون تنظيمي 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين؛ ومشروع قانون تنظيمي 06.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ ومشروع قانون تنظيمي 07.21 بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

ولعل من أبرز القوانين التي سيشتد الخلاف حولها بين حزب العدالة والتنمية وباقي الأحزاب الأخرى حتى تلك المشكلة للأغلبية الحكومية، تلك المتعلقة بالغاء العتبة بالانتخابات المقبلة وموضوع القاسم الانتخابي الذي سبق وأن حسمت فيه لجنة الداخلية .

ونزل حزب العدالة والتنمية خلال الجلسة العمومية التي يحضرها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، (نزل) بجميع نوابه الأمر الذي اظطر رئيس مجلس النواب لحبيب المالكي، إلى رفع الجلسة، لغياب احترام الشروط الاحترازية والوقائية بسبب فيروس كورونا، قبل أن يجتمع نواب البيجيدي بالقاعة 11 ويتفقون على استئناف الجلسة بعدد خاص يراعي ويحترم التدابير الاحترازية.

وانتقد عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، النزول الخاص لحزب العدالة والتنمية بجلسة التصويت بمجلس النواب، مشرين إلى أنه وعندما هم الأمر مصالح الحزب الانتخابية أقدم على انزال كافة نوابه، وهي خطوة لم يقم بها الحزب في القوانين الأخرى التي كانت تهم المواطن المغربي وتلامس مشاكله.

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