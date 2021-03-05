تعليق الدراسة بتطوان
الصورة تعبيرية

بعد صُدور نشرة إنذارية.. تعليق الدراسة بتطوان

منذ 11 دقيقة
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اس. بويعقوبي- هبة بريس

تفاعلا مع النشرة الإنذارية الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية، وحفاظا على سلامة التلميذات والتلاميذ والأطر الادارية والتربوية فقد تقرر “تعليق الدراسة” ، يوم غد السبت صباحا، بكافة المؤسسات التابعة للمديرية الاقليمية بتطوان.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، حذرت في نشرة إنذاريه من المستوى البرتقالي، أن زخات مطرية قوية، محليا رعدية، (من 60 إلى 80 ملم)، ستهم غدا السبت، من الساعة الواحدة صباحا إلى الحادية عشرة ليلا، أقاليم تطوان، شفشاون، المضيق-الفنيدق والفحص-أنجرة.

ومن المتوقع أيضا تسجيل زخات مطرية قد تكون محليا قوية (من 30 إلى 50 كلم/س) بعد غد الأحد بأقاليم شفشاون، الحسيمة والدريوش.

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