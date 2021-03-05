” مهنية الجزيرة” .. عينها على المغرب وصحرائه و تستثني حراك الجزائر
هبة بريس ـ الرباط
لن يهدأ بال قناة الجزيرة ٌلا وهي تزرع بذور الفتن ووأد مساعي المصالحة، في أجندة خبيثة باتت مكشوفة للجميع بشكل اصبح مفضوحا ولا يمثل الشعب القطري نفسه
فبعدما كانت ولا زالت تشن حملات ممنهجة مشحونة بالإفتراءات والإساءات ضد دول عربية , هاهي الأخيرة فتحت باب التشويش والإ ساءة للمغرب من خلال تقارير صحفية مدفوعة الثمن والغاية طبعا ليست سوى إفشال كل الجهود الرامية للمصالحة بين دول الجوار .
قناة الجزيرة حادت الصواب وتناست مشاكل قطر فاضحت تبحث في كل صغيرة وكبيرة لدى دول لها سيادة وقادرة على تجاوز مشاكلها .
وكان حريا بالجزيرة أن تدافع على حقوق القطريين وتكشف الظلم عنهم بل لم نسمع يوما أن هذه القناة أنجزت تقريرا واحدا من عن عدم استقلال القضاء وانتهاكات حقوق القطري، وتعذيب القطريين في السجون وإغتصابهم. ولم نر تقريرا عن الإختلاسات والفساد في قطر ولا أوضاع السجناء القطريين .
وبينما الفساد يعم البلاد ، اختارت الجزيرة أن تصدر أزمتها اتجاه المغرب من خلال تقارير صحفية مكلفة ماديا وغير مقبولا مهنيا وإلا كيف نفسر إسترسالها الخوض في قضايا المغرب دون تحريك بوصلة التحري نحو الجزائر التي يخوض أبنائها حراكا إجتماعيا تحدتث عنه الأمم المتحدة نفسها .
وإذا كانت كل دول العالم تسعى لضبط النفس وفتح اليات الحوار فقناة الجزيرة الجزيرة بات واضحا أنها لا تمارس إلا كل خراب وتنشر الفوضى وتدعي المصداقية وهي لا تعرفها أبدا.. أبواق الجزيرة لا تعرف إلا التدليس والكذب .
23 تعليقات
ابواق الخنزيرة لاتنشر الا الكلام السافه !حيث اصبحت الناطق الرسمي باسم الارهابيين والتكفيريين.دوام الحال من المحال يا لقطاء التاريخ والجغرافيا…!؟
إتقوا شر من أحسنتم إليهم .
أعطاهم الله الخير وأصبحوا يخربون بيوت جيرانهم كما يفعل العسكر.
الجزيرة مند سنوات و هي عبارة عن بوق يشعل الفتن و لا تعرف عن المصداقية شيئا.يبثون تغريدات لمن هب و دب وشتم العرب.الجزيرة قناة لزرع الفتن.الجزيرة إعلام يهدم المبادئ و يزعزع مشاعر الشعوب خاصة المغرب عندما يتكلمون عن صحرائه.نعم لمقاطعة الجزيرة.
الله الوطن الملك.
الويل لك يا جزيرة الإعلام الخبيث.
يقول المثل اتقي شر من احسنت اليه.
قناة الفتن والمشاكل والصرف الصحي
المرجو مهاجمة قناة الجزيرة عبر الاعلام واتركوا الشعب القطري
لدينا سفير عندهم ومكتب اعلام فهذا دوره وهو تكذيب ما تقوم به هذه القناة
الجزيرة فقدت مكانتها الاعلامية عند المتتبعين العرب مند اكتشاف الدور الخبيث الذي قامت به اثناء ما سمي بالربيع العربي والذي تحول الى خريف ساهم في انهيار كثير من الدول . لم تعد هذه القناة مرئية لذا لمجال للتعليق على ما تنشره انهى دورها ولعل قطر ستكوى بالنار التي اشعلتها يوما ما
اتق شر من احسنت اليه يقول تعالى: هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فخلف قناة الشر هذه داعمين في الخفاء فلا يعقل ان تمس اعراض ناس ودول ذات سيادة دون دافع قوي وراءه اصحاب مصالح نافدة. فهي لن تتحدى مسؤوليها الكبار من غير وجود سيناريو مخطط له من الاعلى.
يجب على المغرب ان يراجع علاقاته بهاذا البلد ، لانه رغم ما قام به من تضحية من اجل انقاده من جيرانه و التدخل المتمر لإنهاء الحصار ، ها نحن نجني شر اللدي احسن المغرب له.
التحالف مع قطر كان خطأ..
قناة الجزيرة متلها مثل قنوات الصرف الصحي رائحتها القدرة تصلك من خلال مستخدميها المعفونين
أمًا المغرب كبير عليكم بزاف بزاف وبجهد الله سننتصر عليكم يا حتالات
لابد من معرفة أن من بين مستخدمي الجزيرة هناك جزائريين من يزرعون الفتنة على سبيل المثال بن قنة و مذيع جزائري للبين سبور ..الخ.أين هي العناصر المغربية داخل هاته القناة للدفاع عن المغرب.
شيء طبيعي، فأنت تعمل للمخزن و الجزيرة تعمل لنظام قطر.
يجب محاربة اللوبي الجزائري داخل القناة وليس القناة
قناة جزيرة الشيطان لن تقوى على التدخل في شؤون الجزائر لان ورقة الغاز الجزائري واغراق السوق العالمية بهده المادة ورقة تقلب موازين اللعبة لصالح الجزائر هي لعبة إذن
لم أثق يوما في هده القناة ولا فيمن يقف وراءها وأيام الأزمة الخليجية كنت دائما أدافع عن أشقائنا الحقيقيين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين وصدق من سماها ( قناة الخنزيرة)
قناة الحريرة. قناة الشياطين.
المحرك لهذه القناة ايديولوجيا هو نوع من الاسلام السيا سوي الذي لا يتحدث عن حقوق الانسان الا كءريعة لخدمة الايديولوجيا الاخوانية ومن ثم تقسم الناس الى مؤمن وكافر وهو بذلك يتساوى في نظرته تلك للحقوق مع الايديولوجيا الصهيونية
اين المغاربة العاملين في الجزيرة اليس لهم راي .يجدر التعرض على كل الاشياء التي تضر ببلدهم . ثم لماذا السكوت الرسمي يجب التحرك و ضرب بيد من حديد لكل من ثبت تأمره على مصلحة الوطن
الكلاب تنبح و التطور اامغرب في الطريق الصحيح..ماضرنا ما يقال،فاامغرب اكبر من كل الترهات…عاش المغرب و عاش ملكه..