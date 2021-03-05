سبعة أطنان من مخدر الشيرا
سبعة أطنان من مخدر الشيرا

المهدية.. إجهاض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

أسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودوريات ملاحية تابعة للدرك الملكي البحري والبحرية الملكية، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن إجهاض عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية، وحجز ما يناهز سبعة أطنان من مخدر الشيرا.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى تنفيذ هذه العملية النوعية المشتركة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث مكنت المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من الكشف عن تورط بحارة يشتغلون في قارب للصيد الساحلي في محاولة تهريب أطنان من مخدر الشيرا، وهو ما استدعى تنسيق الجهود الميدانية وتدخل دوريات الدرك الملكي البحري والبحرية الملكية التي اعترضت القارب في عرض البحر وتحديدا على بعد 54 كيلومتر مقابل سواحل المهدية بالقنيطرة.

وأضاف البلاغ أنه تم توقيف سبعة أشخاص كانوا على متن القارب، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، بينما مكنت عمليات التفتيش من حجز العشرات من رزم المخدرات التي تزن حوالي سبعة أطنان من مخدر الشيرا، والتي حاول المشتبه فيهم التخلص منها عبر رمي البعض منها في عرض البحر.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد امتداداتها العابرة للحدود الوطنية وارتباطاتها العضوية المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.

وتابع البلاغ أنه ستتواصل عمليات البحث وإجراءات التفتيش في هذه القضية، في أفق الإعلان على كل النتائج المحققة بعد الإنتهاء من مجريات البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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