مندوبية السجون : مُنجب لم يتقدم بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام

هبة بريس ـ الرباط

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية من ادعاءات كاذبة بخصوص إعلان السجين (م.م) المعتقل بالسجن المحلي العرجات 2، الدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من أمس الخميس.

وقالت المندوبية، في بيان توضيحي،أن “منجب لم يتقدم بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، وقد استلم وتناول وجبتي الفطور والغذاء المخصصتين له يومه الجمعة”.

ويعرف ان المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، اعلن دخوله في إضراب عن الطعام،احتجاجا على ما وصفه بتدخل المجلس الأعلى للقضاء بشكل لا قانوني والتشهير بعائلته واعتقاله التعسفي.

وأوضح منجب من خلال بلاغ له، أنه يخوض هذا الإضراب كنداء استغاثة بالرأي العام بسبب الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له من لدن الدولة.

وأضاف في بلاغه، أن إضرابه عن الطعام، يأتي أولا احتجاجا على اعتقاله التعسفي بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمته في سرية تامة بعد اعتقاله بـ24 ساعة، دون استدعاءه أو إخبار أحد من دفاعه، ثم ثانيا: الحكم عليه غيابيا بعد جلسة لم يستدعَ لها، ولم يخبر بها محاموه.

واستنكر منجب تدخل المجلس الأعلى للقضاء بشكل لا قانوني بإعلان مساندته للحكم الصادر في حقه غيابيا، ولتوجيه قضاة الحكم باعتبار أن قضيته مازالت رائجة أمام القضاء، وكذا التشهير به وبعائلته بشكل دائم في انتهاك سافر لكرامته ولقرينة براءته.

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