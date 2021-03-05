عبد الرزاق مقّري
عبد الرزاق مقّري

البيجيدي : إسلاميو الجزائر يسيرون نحو منزلق يتنافى مع وحدة الأمة

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

راسل حزب “العدالة والتنمية” حركة “مجتمع السلم” الجزائرية بسبب موقفها  الأخير من قضية الصحراء .

ونبه الحزب عبد الرزاق مقري، رئيس الحركة التي تعتبر أكبر حزب إسلامي في الجزائر. الى “المنزلق الذي يسير فيه إسلاميو الجزائر، والذي يتنافى مع مبادئ وحدة الأمة والمصالح المشتركة والأخوة وحسن الجوار”.

وقال إن “الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أو القومية لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تؤيد أية حركة انفصالية في العالم العربي أو الإسلامي أو في غيره”، في إشارة إلى حركة “البوليساريو” الانفصالية.

وأوضح أن “سياسة الأطراف المناوئة للوحدة الترابية للمغرب معروفة عند الجميع، ولها دوافع تاريخية وجيوسياسية، ولكن كنا نتمنى أن تبقى القوى الحية والأحزاب السياسية في منأى عن هذه السياسة التصعيدية العدائية والتي تؤدي إلى التفرقة بين أبناء الأمة الواحدة”.

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تعليق واحد

  1. هؤلاء إاسلاميو العسكر العجزة يخافونهم أكثر من خالقهم هم عاجزون يتلقون الإتوات من العسكر في الوقت الذي كان عليهم أن يقفوا إلى جانب الحراك.أما الإسلام فهو بريء منهم،أين المبادئ الإسلامية،أين أحترامهم للجار الذي كل ما لديه لما كانوا تحت حكم الإستعمار.أصر أخاك ظالماأو مظلوما يستعملونه لدرء العمى علىالعيون مع فلسطين في بعص الحالات.اللهم جعل كيدهم في نحرهم

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