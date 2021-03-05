مجلس النواب - جلسة عمومية
مجلس النواب - جلسة عمومية

“البيجيدي” يخرق الإجراءات الاحترازية ويحضر ب120 برلماني للوقوف ضد تمرير القاسم الانتخابي

منذ يوم واحد
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هبة بريس – الرباط

خرق برلمانيو حزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، اليوم الجمعة، الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”، عبر حضور مكثف للجلسة العمومية المنعقدة في هذه الأثناء للتصويت على القوانين الانتخابية.

وعرفت الجلسة المذكورة، حضور أزيد من 100 برلماني عن الحزب، والذي جلسوا جنبا الى جنب دون احترام لإجراءات التباعد الجسدي، كما لوحظ عدم وضع عدد منهم للكمامات الواقية بالشكل الصحيح.

وحضر برلمانيو البيجيدي الى الجلسة الاستثنائية المنعقدة بالغرفة الأولى، للوقوف ضد تمرير قانون القاسم الانتخابي الذي تسبب في جدل واسع طيلة الفترة الأخيرة.

وعاب النشطاء على برلمانيي “المصباح” الحضور المكثف لجلسة اليوم خوفا على مقاعدهم البرلمانية والامتيازات، وتغيبهم باقي أيام السنة عن مناقشة المواضيع والمشاكل التي يعانيها عدد من المواطنين.

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‫5 تعليقات

  2. Réunion extra exige présence d’un nombre regulier ne dépassant pas celui reserve siège Prlmt – définis par loi.

  3. كنتم تتمنون أن يتغيبوا فتمررون ما تشاءون
    فخاب قصدكم

  4. لاحول ولاقوة الا بالله.
    تحضرون وتغيبون متى تشاؤون.

  5. كل الأحزاب لا يهمها الا مصالحهم

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