مجلس النواب - جلسة عمومية
مجلس النواب - جلسة عمومية

“البيجيدي” يخرق الإجراءات الاحترازية ويحضر ب120 برلماني للوقوف ضد تمرير القاسم الانتخابي

منذ 4 ساعات
4

هبة بريس – الرباط

خرق برلمانيو حزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، اليوم الجمعة، الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”، عبر حضور مكثف للجلسة العمومية المنعقدة في هذه الأثناء للتصويت على القوانين الانتخابية.

وعرفت الجلسة المذكورة، حضور أزيد من 100 برلماني عن الحزب، والذي جلسوا جنبا الى جنب دون احترام لإجراءات التباعد الجسدي، كما لوحظ عدم وضع عدد منهم للكمامات الواقية بالشكل الصحيح.

وحضر برلمانيو البيجيدي الى الجلسة الاستثنائية المنعقدة بالغرفة الأولى، للوقوف ضد تمرير قانون القاسم الانتخابي الذي تسبب في جدل واسع طيلة الفترة الأخيرة.

وعاب النشطاء على برلمانيي “المصباح” الحضور المكثف لجلسة اليوم خوفا على مقاعدهم البرلمانية والامتيازات، وتغيبهم باقي أيام السنة عن مناقشة المواضيع والمشاكل التي يعانيها عدد من المواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 19 آراء
17

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” مهنية الجزيرة” .. عينها على المغرب وصحرائه و تستثني حراك الجزائر

” مهنية الجزيرة” .. عينها على المغرب وصحرائه و…

منذ 57 دقيقة
Photo of القرار الأمريكي حول الصحراء..برلماني تشيكي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى مصاحبة هذه الدينامية

القرار الأمريكي حول الصحراء..برلماني تشيكي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى…

منذ 3 ساعات
Photo of “البيجيدي” يجدد موقفه الرافض لإعتماد “القاسم الإنتخابي”

“البيجيدي” يجدد موقفه الرافض لإعتماد “القاسم الإنتخابي”

منذ 4 ساعات
Photo of بوريطة: موقف زامبيا من قضية الصحراء المغربية ما زال ثابتا وإيجابيا

بوريطة: موقف زامبيا من قضية الصحراء المغربية ما زال…

منذ 4 ساعات
Photo of وزير الخارجية الزامبي يقصف الجزائر: “لم نسحب قنصليتنا من العيون المغربية”

وزير الخارجية الزامبي يقصف الجزائر: “لم نسحب قنصليتنا من…

منذ 4 ساعات
Photo of بعد النواب.. المستشارون يصادقون على مشاريع “القوانين الانتخابية”

بعد النواب.. المستشارون يصادقون على مشاريع “القوانين الانتخابية”

منذ 5 ساعات
Photo of افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس المستشارين

افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس المستشارين

منذ 6 ساعات
Photo of قيادية بارزة في جبهة البوليساريو تهاجم السعودية وتصفها ب”العدو اللذوذ”

قيادية بارزة في جبهة البوليساريو تهاجم السعودية وتصفها ب”العدو…

منذ 8 ساعات
Photo of في جلسة عمومية.. النواب يصادقون اليوم على مشاريع القوانين الجاهزة

في جلسة عمومية.. النواب يصادقون اليوم على مشاريع القوانين…

منذ 11 ساعة
Photo of رأي أردني : افتتاح قنصلية أردنية بالعيون تأكيد لسيادة المغرب على كامل أراضيه

رأي أردني : افتتاح قنصلية أردنية بالعيون تأكيد لسيادة…

منذ 22 ساعة

‫4 تعليقات

  2. Réunion extra exige présence d’un nombre regulier ne dépassant pas celui reserve siège Prlmt – définis par loi.

  3. كنتم تتمنون أن يتغيبوا فتمررون ما تشاءون
    فخاب قصدكم

  4. لاحول ولاقوة الا بالله.
    تحضرون وتغيبون متى تشاؤون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق