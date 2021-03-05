مقطع الصرف الصحي

جرسيف: مكتب الحافظي يرفض إصلاح مقطع صرف صحي والساكنة تستغيت

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – جرسيف

تشتكي ساكنة اقليم جرسيف، من مقطع صرف صحي على الطريق الرابطة بين حي النجد ووسط المدينة، والذي يعرقل عملية سير المركبات والراجلين، كما يتسبب في انبعاث رائحة كريهة بالمكان.

المقطع المتواجد بالقرب من السكة الحديدية، يعد الطريق الوحيد لساكنة حي النجد للتوجه الى وسط المدينة، والذين يعانون بشكل يومي لعبوره .

وتدعو الساكنة المكتب الوطني للماء والكهرباء، للتدخل واصلاح المقطع المذكور، على اعتبار أن المجلس الجماعي فوض منذ ولايتين سابقيتن فوض أمر الصرف الصحي لمكتب الحافظي باقليم جرسيف.

فهل يتدخل الحافظي لاصلاح هذه الكارثة البيئية التي تهدد سكان مدينة جرسيف?

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