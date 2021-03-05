الخطوط الملكية المغربية
صورة تعبيرية - الخطوط الملكية المغربية

المغرب يعلق رحلاته الجوية من وإلى الجزائر ومصر

منذ ساعتين
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هبة بريس – الرباط

أعلن المكتب الوطني للمطارات، اليوم الجمعة، تعليق الرحلات الجوية من وإلى الجزائر ومصر.

وأفاد المكتب الوطني للمطارات، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأن السلطات المغربية قررت تعليق جل الرحلات الجوية من وإلى مصر والجزائر.

وأضاف المكتب أن القرار سيظل ساري المفعول إلى غاية 21 من شهر مارس الجاري، مشيرا إلى أن توقيف الرحلات يهم أيضا المسافرين القادمين من الجزائر ومصر.

هذا ويشار الى أن المغرب أعلن قبل أسابيع تعليق رحلاته الجوية مع عدد من الدول بسبب سلالة كورونا المتحورة.

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تعليق واحد

  1. بالنسبة للجزائر يجب أن تُعَلٌَقُ بصفة نهائية ،لا يأتينا من الخرائر إلا المكائد.

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