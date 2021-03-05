قيادية بارزة في جبهة البوليساريو تهاجم السعودية وتصفها ب"العدو اللذوذ" :
القيادية ب"جبهة البوليساريو"

قيادية بارزة في جبهة البوليساريو تهاجم السعودية وتصفها ب”العدو اللذوذ”

منذ يومين
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ع اللطيف بركة: هبة بريس

هاجمت “مريم السالك احمادة” القيادية في جبهة البوليساريو عضو الامانة العامة والمقربة من ابراهيم غالي زعيم البوليساريو الذي تربطه بها علاقة غرامية منذ مدة المملكة العربية السعودية واصفة اياها ب”العدو اللذوذ” في إطار إحدى التجمعات بتندوف في الجنوب الغربي للجزائر.

وحاولت “مريم السالك احمادة” بحسب شريط الفيديو التي تتوفر عليه ” هبة بريس” تمرير مجموعة من الرسائل التحريضية في حق المملكة العربية السعودية بسبب موقفها الداعم لمغربية الصحراء منذ الإعلان عن المسيرة الخضراء وما تلها من ظهور النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها البوليساريو في
مثل هذه الخرجات غير الودية وتمرر مواقفها العدائية تجاه مجموعة من الدول العربية والأوروبية، مما يكشف عن توجهاتها العامة وسياسيتها غير الودية تجاه البلدان التي لا تتماشى مع أطروحتها أو تلك التي لا تكون على نفس التوجه مع صنيعتها الجزائر، حيث في الغالب ما تقوم البوليساريو بحرب إعلامية بالوكالة عليها.

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‫12 تعليقات

  1. البوليزاريو الى مزبلة التاريخ .
    الصحراء مغربية و ستطل الى ان يرث الله الارض و من عليها

  2. خائنة وعميلة ايران والجزائر واسبانيا وفرنسا والمانيا عاش الملك عاش الشعب المغربي وعاشت الصحراء المغربية

  5. خليهم يبرحوا حتى لصباح المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها وانتصارات دبلوماسية مستمرة واعترافات دولية وخلي شمايت يغنيو تالصباح

  7. عاش الملك وعاشت المملكة المغربية في أمان واستقرار وازدهار. والخزي والعار للمرتزقة

  8. الحسود لا يسود والذي حسدك أعطاك.لماذا لم تظهر هذه الشردمة البوليزاريو لما كانت الصحراء المغربية مستعمرة من طرف إسبانيا.أم كانت خائفة؟ ولما حرر المغرب صحراءه أبان العدو عن أنيابه.الصحراء مغربية وستبقى مغربية رغم كيد الكائدين وحسد الحاسدين

  10. انها رسالة من الحكومة الجزاءرية، والبو ليزاريو لا تنطق من دون سيدتها

  11. عذرا،لا ينبغي قول جبهة البوليساريو،بل الصحيح أن نقول:عصابة قطاع الطرق الانفصاليين.

    ثم إن الصحراء مغربية وستظل مغربية رغم حقد الحاقدين ودعاة تشتيت الأمة وتمزيقها.

  12. المرتزقة تعد دقائقها الاخير بسبب انتصارات الدبلوماسية المغربية .فالصحراء صحراء مغربية اما حديقتها فلها حريتها فيها ليسقيها إبراهيم او شنقريحة او احد ما والسلام

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