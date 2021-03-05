قيادية بارزة في جبهة البوليساريو تهاجم السعودية وتصفها ب"العدو اللذوذ" :

ع اللطيف بركة: هبة بريس

هاجمت “مريم السالك احمادة” القيادية في جبهة البوليساريو عضو الامانة العامة والمقربة من ابراهيم غالي زعيم البوليساريو الذي تربطه بها علاقة غرامية منذ مدة المملكة العربية السعودية واصفة اياها ب”العدو اللذوذ” في إطار إحدى التجمعات بتندوف في الجنوب الغربي للجزائر.

وحاولت “مريم السالك احمادة” بحسب شريط الفيديو التي تتوفر عليه ” هبة بريس” تمرير مجموعة من الرسائل التحريضية في حق المملكة العربية السعودية بسبب موقفها الداعم لمغربية الصحراء منذ الإعلان عن المسيرة الخضراء وما تلها من ظهور النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها البوليساريو في

مثل هذه الخرجات غير الودية وتمرر مواقفها العدائية تجاه مجموعة من الدول العربية والأوروبية، مما يكشف عن توجهاتها العامة وسياسيتها غير الودية تجاه البلدان التي لا تتماشى مع أطروحتها أو تلك التي لا تكون على نفس التوجه مع صنيعتها الجزائر، حيث في الغالب ما تقوم البوليساريو بحرب إعلامية بالوكالة عليها.

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