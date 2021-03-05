لمنعهم من استئناف عملهم.. أرباب الحمامات يهددون بخوض اعتصام مفتوح

هبة بريس – الرباط

لاستمرار منعهم من استئناف عملهم، هدد أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بالدار البيضاء، بخوض اعتصام مفتوح صحبة عائلاتهم أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات ابتداء من تاريخ الأربعاء 17 مارس الجاري.

وحسب بلاغ للاتحاد العام للمقاولات والمهن، فيعتزم أرباب الحمامات تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الثلاثاء 9 مارس الجاري، أمام مقر الاتحاد.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، وفق ذات البلاغ، إثر التهميش الذي اتخذته الحكومة في التعامل مع أرباب الحمامات التقليدية والعصرية والعاملين معهم خلال تمديد فترة الحجر الصحي ومنع هذه الفئة من استئناف عملهم رغم الظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي أصبح يعيش عليها مهنيي هذا القطاع.

كما يأتي هذه القرار، بسبب “استمرار منعهم من استئناف عملهم رغم أن مجموعة من المدن والمراكز المحيطة بمدينة الدار البيضاء، تعمل حماماتها بشكل عادي، وأنه لم يتم تسجيل أي حالة وبائية بهاته الحمامات وبغيرها، من التي تعمل على المستوى الوطني”.

وأكد أرباب الحمامات على أنه “في حالة عدم استجابة الحكومة والسلطات الولائية لمطلبهم وكذا العاملين معهم خلال أسبوع من تاريخ الوقفة الإنذارية، فإنهم سيخوضون اعتصاما مفتوحا ليلا ونهارا رفقة عائلاتهم أمام مقر الولاية الى حين الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة في السمالهم باستئناف عملهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0