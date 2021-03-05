في جلسة عمومية.. النواب يصادقون اليوم على مشاريع القوانين الجاهرة

هبة بريس

يعقد مجلس النواب جلسة عمومية، اليوم الجمعة 5 مارس على الساعة الرابعة بعد الزوال، تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، المؤطرة للانتخابات المقبلة.

وذكر مجلس النواب، في بلاغ له، أن المجلس سيعقد جلسة عمومية اليوم الجمعة 5 مارس على الساعة الرابعة بعد الزوال، تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

ويتعلق الأمر، وفق البلاغ، بمشروع قانون تنظيمي 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي 06.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي 07.21 بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأكد المصدر ذاته، أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.

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