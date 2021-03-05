إسبانيا تحظر جميع التظاهرات والمسيرات المبرمجة يوم 8 مارس

هبة بريس – وكالات

أعلنت السلطات الإسبانية، أمس الخميس، عن حظر تنظيم جميع التظاهرات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في مدريد لدواعي صحية والتي عادة ما تعرف تنظيم مسيرات حاشدة للمدافعين عن حقوق المرأة يوم 8 مارس .

وأكدت مندوبية الحكومة المركزية بجهة مدريد حظر ” لأسباب تتعلق بالصحة العامة ” جميع التظاهرات أو الدعوات للخروج في مسيرات حاشدة يومي 7 و 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة التي تم إطلاقها من طرف العديد من المنظمات والجهات المدافعة عن حقوق المرأة .

وقالت مندوبية الحكومة في بيان لها إن قرار حظر هذه التظاهرات والمسيرات جاء بعد دراسة دقيقة لكل الطلبات المقدمة وكذا للمسارات التي كان يتوقع أن تسلكها هذه المسيرات ومدة وتوقيت وأماكن تنظيم هذه الاحتفالات والعدد المتوقع للمشاركين فيها وعدة معايير أخرى ليتم منع الترخيص لهذه التظاهرات لأسباب تتعلق بالصحة العامة .

وأكد خوسي مانويل فرانكو مندوب الحكومة المركزية بجهة مدريد أنه تقرر حظر جميع هذه التظاهرات والمسيرات والأنشطة التي كانت ستنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وذلك بسبب الوضع الوبائي ” حيث لا تزال جهة مدريد كواحدة من المناطق الأخرى في إسبانيا التي يسجل بها أعلى معدل في حالات الإصابة بفيروس ( كوفيد ـ 19 ) فضلا عن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاجات المكثفة بالمستشفيات والذي يظل من أعلى المعدلات على الصعيد الوطني ” .

وكانت كارولينا دارياس وزيرة الصحة الإسبانية قد ناشدت في تصريحات سابقة أمس بضرورة التحلي بالمسؤولية وتوخي الحيطة والحظر بالنظر للوضع الصحي في البلاد الذي لا يسمح بتنظيم تجمعات حاشدة أو مسيرات مؤكدة أنه ” لا مكان للتظاهرات والاحتفالات بمناسبة اليوم العالمي للمرة خلال هذا العام ” .

وكانت مندوبية الحكومة المركزية بمدريد قد تلقت حوالي ستين طلبا من المنظمات النسائية والجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة ومنظمات وهيئات المجتمع المدني من أجل تنظيم تجمعات أو مظاهرات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حيث كانت قد برمجت العديد منها في أماكن مختلفة بمدريد مثل (إمباخادوريس وأتوتشا وسيبيليس وبويرتا ديل سول أو كالاو وغيرها ) .

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