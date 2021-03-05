انتحل صفتي عميد شرطة وقائد لسرقة ضحاياه.. توقيف شخص بمكناس

هبة بريس – فاس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس بتنسيق مع نظيرتها بمدينة الرباط، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 44 و56 سنة، وهما سيدة وشخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية يتعلق موضوعها بالسرقة والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون وحيازة أشياء متحصلة من جناية.

وكان المشتبه فيه قد انتحل صفة عميد شرطة وفي أحيان أخرى صفة قائد ملحقة إدارية لتعريض ضحاياه للنصب والاحتيال، حيث أوهمهم بأنه مكلف بالبحث في قضية تتعلق بالسرقة وتزوير العملة، وذلك ليتمكن من سرقة مبالغ مالية ومجوهرات كانوا يحتفظون بها بداخل منازلهم بمدن الرباط وسلا والقنيطرة.

و مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيها الثانية بمنطقة ويسلان بضواحي مدينة مكناس، للاشتباه في تورطها في حيازة وتصريف المسروقات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل منزلها عن حجز مجموعة من المجوهرات وأجهزة لقياس وزنها وعيارها، علاوة على مبلغ مالي قدره 24187 درهما يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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