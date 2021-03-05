مصرع سيدة في حادث انهيار منزل باقليم بني ملال

هبة بريس

لقيت سيدة تبلغ من العمر 63 سنة مصرعها مساء الخميس في حادث انهيار جزئي لبناية قديمة مكونة من طابق وسفلي بساحة المقاومة بالمدينة العتيقة ببني ملال.

وبحسب بلاغ لولاية جهة بني ملال خنيفرة فقد وقع الحادث المأساوي على الساعة السادسة مساء.

وجاء في البلاغ ”عرفت الزنقة 06 بساحة المقاومة بالمدينة العتيقة ببني ملال، يوم الخميس 04 مارس 2021 على الساعة 06 مساء، حادث انهيار جزئي لبناية قديمة مكونة من طابق وسفلي، والتي تقطن بها عائلة تتكون من فردين، حيث خلف هذا الحادث المأساوي وفاة المشمولة برحمة الله سيدة تبلغ من العمر 63 سنة ونجاة ابنها الذي لم يصب والحمد لله، باي ادى“.

وأضاف البلاغ أنه فور علمها بالحادث حلت على وجه السرعة السلطات المحلية والمصالح المختصة بالولاية وعناصر الوقاية المدنية والمصالح الأمنية ومختلف الأجهزة المكلفة بتدبير قطاع الشبكات الحضرية، الى عين المكان، حيث تم القيام بالتدخلات اللازمة واتخاذ الإجراءات المتعلقة بتحصين المكان تفاديا لتداعيات أخرى وحفاظا على سلامة وأمن الساكنة المجاورة.

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