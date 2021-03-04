نجمة أمريكية تعترف : أختي في المغرب إستفادت من التلقيح أسرع مني

هبة بريس

قالت المذيعة الأمريكية كايتي كاي على شبكة “بي بي سي” لقد تواصلت مع شقيقتي في المغرب قبل البث المباشر، وقد أكدت لي أنها تلقت جرعة التلقيح أسرازينيكا.

واضافت في ذات التصريح أن أختها التي تعيش في المغرب، استفادت من حملة التلقيح ضد كوفيد -19 أسرع منها، هي وزوجها اللذين يعيشان في أمريكا، والتي بدأت حملة التلقيح بها قبل المغرب بأسابيع.

وأضافت المذيعة الأمريكية أن هذا يؤكد أن دولا لديها السبق في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.في إشارة للمغرب.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ان عدد من استفادوا من التلقيح قد بلغ ثلاثة ملايين و820 ألف و97 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 413 ألفا و32، مشيرة إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 485 ألف و147 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي

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