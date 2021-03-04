أبطال الفنيدق” … مبادرة تدعم أطفال و شباب المدينة

نجلاء مزيان : هبة بريس

انطلق اليوم الخميس 04 مارس 2021 بملعب مدرسة عقبة ابن نافع دوري الاحياء لكرة القدم بمدينة الفنيدق تحت شعار ” ابطال الفنيدق”، و الذي عرفت انطلاقته اقبالا كبيرا للاطفال و الشباب من شتى احياء مدينة الفنيدق للمشاركة و دعم فرق احياءهم التي يأطرها شباب متطوعين عن كل حي.

و سيعرف هذا الدوري الذي يمتد من 04 الى 09 مارس باربع ملاعب بمدينة الفنيدق، مشاركة 16 فريق من كافة احياء الفنيدق يهم فئة الاطفال البالغ اعمارهم بين 12 و 18 سنة، و اجراء 32 مباراة قبل تتويج الفرق الفائزة بجوائز.

هذا و من شأن هذا الدوري ان يشكل مشتلا لابطال كرويين بمدينة الفنيدق و يبرز مؤهلات مجموعة من الاطفال الواعدين خاصة بالاحياء الهامشية التي لا تعرف تغطية الجمعيات الرياضية.

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