المغربي يوسف شريبة يحصد لقب افضل بلوجر فاشن

نجلاء مزيان : هبة بريس

حصد البلوكر المغربي يوسف شريبة لقب أفضل بلوكر فاشن لسنة 2020/2021 ، حيث تم الإعلان عن النتائج في حفل ضخم أقيم في فندق الريجينسي بالاس.

البلوكر المغربي يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد قيامه بتشجيع متابعيه في الحجر الصحي على ارتداء الكمامة، و ابتكاره لتصاميم مجموعة من “الفلترات” الخاصة بها.

و لاقت هذه المبادرة استحسان و صدى طيب ،حيث تفاعل معه مجموعة من المشاهير من بينهم أسماء المنور ، حاتم عمور و اللبنانية داليدا خليل …

و يشار أن شريبة من مواليد مدينة المحمدية دخل الى عالم السوشيال ميديا سنة 2014 ، غير ان عشقه للموضة و الازياء جعله يتعامل مع العديد من المصممين العالميين و المحليين و كذا علامات تجاربة معروفة.

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