افتتاح قنصلية اردنية بالعيون

رأي أردني : افتتاح قنصلية أردنية بالعيون تأكيد لسيادة المغرب على كامل أراضيه

منذ 43 دقيقة
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هبة بريس ـ و م ع

أكد أستاذ القانون الدولي العام الأردني ، عمر محمود أعمر ، أن افتتاح المملكة الأردنية الهاشمية قنصلية لها بمدينة العيون المغربية ، اليوم الخميس ، يعد تأكيدا للحق التاريخي للمغرب بسيادته على كامل أراضيه.

وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن ” افتتاح قنصلية أردنية في مدينة العيون بالصحراء المغربية هو تأكيد للحق التاريخي والقانوني الثابت وغير المنقوص للمغرب بسيادته على كامل أراضيه وبما يتماشى مع القانون الدولي “.

وأضاف أن افتتاح هذه القنصلية يعتبر في نفس الوقت تعزيزا للصف العربي لمواجهة القضايا المصيرية ، كما يعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين الأردني والمغربي وتجذرها عبر التاريخ.

واعتبر أن تعزيز سيادة المغرب على كامل أراضيه يسهم في اطلاق تنمية شاملة لكافة المناطق المغربية بما يحقق الرفاه والازدهار والتنمية الشاملة لسكان هذه المناطق.

وذكر أستاذ القانون الدولي الأردني بأن ” الصحراء ظلت على مر التاريخ جزءا لا يتجزأ من أراضي المملكة المغربية ” ، لافتا إلى ” أن الاستعمار الإسباني لم يغير من الوضع القانوني للصحراء المغربية “.

وافتتح الأردن اليوم بالعيون ، قنصلية عامة له بجهة العيون الساقية الحمراء .

وترأس حفل الافتتاح السيدان ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني.

وبلغ عدد القنصليات العامة التي تم افتتاحها بمدينة العيون، منذ العام ما قبل الماضي ، 11 قنصلية.

وتعد المملكة الأردنية الهاشمية ثالث دولة عربية تفتح قنصلية لها بالصحراء المغربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

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