بعد مطاردة مثيرة.. مهاجر مغربي في قبضة أمن إيطاليا

هبة بريس ـ الباز من ايطاليا

تمكنت السلطات الإيطالية من إعتقال مواطن مغربي من أنشط بارونات المخدرات بمدينة فلورنسا، وهو شاب في مقتبل العمر.

وبحسب مصادر جيدة الإطلاع فإن كلب بوليسي هو من أطاح بالبارون المذكور، بعدم اشتم رائحة المخدرات في سيارة مركونة في الشارع العام.

وأضافت ذات المصادر أن عناصر الأمن فرضت حراسة لصيقة على السيارة لساعات طويلة، قبل أن يظهر مالكها المغربي على متن دراجة نارية، وبعد محاصرته قاوم رجال الأمن وتمكن من الهروب، لتتم مطاردته لمدة 20 دقيقة، قبل توقيفه.

وشددت ذات المصادر، على أنه بعد تفتيش الدراجة النارية عثرت عناصر الأمن على 38 ألف يورو، كما تم حجز 5 كيلوغرامات من مخدر الشيرا مخبأة بأحكام داخل غطاء السيارة.

هذا وقد تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يشرف عليه المدعي العام قبل عرضه على العدالة لتقول كلمتها في حقه.

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