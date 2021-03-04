شوارع باريس في زمن الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.
شوارع باريس في زمن الإغلاق بسبب كورونا.

فرنسا : 25279 إصابة و293 وفاة جديدة بكورونا

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 25279 إصابة و293 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19” في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الأربعاء.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، في إحصائية جديدة، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 25279، مقارنة مع 25403 الأربعاء، ليصل إلى مستوى 3835595 حالة.

وأضافت الإدارة أن السلطات الصحية رصدت 293 وفاة بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد، مقابل 322 الأربعاء، ليبلغ العدد العام لضحايا الجائحة 87835 متوفيا، بينهم 62862 في المستشفيات و24973 في دور المسنين.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا والـ7 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

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