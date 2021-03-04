الدوزي يستعد لإطلاق جديده الفني في هذا التاريخ

نجلاء مزيان : هبة بريس

تزامنا و عيد المرأة، يستعد النجم المغربي الدوزي لإصدار جديده الفني، و الذي هو عبارة عن أغنية يكرم من خلالها المرأة.

و كشف النجم المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات، أن أغنيته التي تحمل عنوان “صبارة” سوف ترى النور يوم 08 مارس 2021.

و نشر الدوزي مقطع فيديو عبر موقع انستقرام مرفوقا بالتعليق التالي :”اليكم أحبتي تيزر الكليب الجديد هدية خاصة مني لكل النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة”.

و واصل قائلا :”تكريما لكل إمرأة ضحت في حياتها بالكثير و لكل من قاست و صبرت من أجل إسعاد الآخرين لانكن عماد المجتمع و أساسه موعدنا يوم 8 مارس”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0