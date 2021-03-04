المعهد الوطني للصحة يحصل على شهادة “ايزو9001″

هبة بريس

حصل المعهد الوطني للصحة، للمرة الخامسة على التوالي، على شهادة المطابقة لمعيار الجودة العالمي “إيزو 9001” لنظام إدارة الجودة.

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ، اليوم الخميس، أن المعهد يؤكد من خلال حصوله على هذه الشهادة التي تمنحها الجمعية الإسبانية للتقييس وإصدار الشهادات (أينور)، رغبته في الانخراط في استراتيجية التحسين المستمر من أجل توفير جودة الخدمة لزبنائه التي تطابق أفضل المعايير الدولية.

وحسب البلاغ، فقد أسفر نهج مقاربة الجودة، الذي انطلق في عام 2010 المعهد الوطني للصحة، عن نتائج جيدة، حيث حصلت مختبرات المعهد، في عام 2015، على أول اعتراف بمطابقة المتطلبات التنظيمية والمعيارية الدولية المعمول بها.

ومنذ سنة 2017، يضيف البلاغ، أخذ نظام إدارة جودة المعهد بعين الاعتبار الإصدار الجديد لمعيار “إيزو 9001” وتكييف نظام إدارة الجودة الخاص به مع إصدار 2015، وهو إصدار يقدم مفهوم المخاطر ويتطلب إحصاء واعتماد تراتبية وأدوات التحكم في المخاطر الكامنة في العمليات التنظيمية.

وأشار إلى أن عملية تدقيق الشهادة في سنة 2021 شملت نظام إدارة الجودة للمعهد بأكمله، وركزت بشكل أساسي على تدبير جائحة “كوفيد-19″بجميع مكوناتها، وتتعلق بتحسين مستوى أداء الخدمات التي يقدمها المختبر، وتطوير الإدارة التشاركية وتحسين إرضاء الزبائن.

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