إيطاليا تسجل 22865 إصابة و339 وفاة جديدة بكورونا
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إيطاليا تسجل 22865 إصابة و339 وفاة جديدة بكورونا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيل 22865 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، مع رصد 339 حالة وفاة ناجمة عن المرض.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22865، مقابل 20884 الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 2999119 حالة بينها 446439 نشطة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 339 وفاة ناجمة عن المرض، مقابل 347 في إحصائية الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 98974 حالة.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 2453706 أشخاص بعد رصد 13488 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل.

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