البوليساريو” تؤزم وضع المرأة من خلال إشراكها واستغلالها في تأجيج خطابات الكراهية
الصورة من الارشيف

“البوليساريو” تؤزم وضع المرأة بعد استغلالها في تأجيج خطابات الكراهية

منذ 3 ساعات
0

هبة بريس ـ الرباط

قالت رئيسة مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، عائشة ادويهي، إن ميليشيات “البوليساريو” تؤزم وضع المرأة بإشراكها واستغلالها في تأجيج خطابات الكراهية، وتستخدمها كأداة لإطالة الأزمة التي تعيش تحت نيرها هذه الفئة الهشة بتندوف جنوب الجزائر.

وأكدت  ادويهي في مداخلتها خلال ندوة عن بعد حول موضوع “دور النساء في صناعة الأمن والسلم” من تنظيم منتدى المناصفة والمساواة وحزب التقدم والاشتراكية، احتفاءا بعيد المرأة الأممي الذي يخلد في الثامن مارس من كل سنة، أن المرأة بمخيمات تندوف، تعيش أوضاعا مزرية تزداد سوءا من خلال حالة اللامساواة والتمييز بين الجنسين القائمة مسبقا، من ما ينفي دورها الفاعل في إحلال السلام، مستشهدة في المقابل، بالمبادرة المتمثلة في المشاورات التي أطلقت حول قرار مجلس الأمن 1325 لإشراك المرأة وإدماجها في الجهود الشاملة من أجل السلام.

وفي نفس السياق، أشارت رئيسة مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى المبادرة التي بلورتها فعاليات مدنية “دعاة السلام” لوقف نزيف خطاب الكراهية الذي غذته وأذكته ميليشيات “البولساريو” من خلال دعايتها المغرضة والمضللة، داعية إلى نبذ العنف و تدبير الاختلاف وترصيد المكتسبات المحققة في التعايش السلمي والاجتماعي الذي ترفل فيه المملكة وتتبناه ويلقى تنويها وإشادة دوليين.

وخلصت الفاعلة الجمعوية إلى ضرورة الترافع عن الحق في التنمية للمحتجزين بالمخيمات من خلال إيصال المساعدات الإنسانية وحسن استهدافها لهم، بعيدا عن عمليات التحويل والاختلاس التي تطالها وتلقي بكبير الأثر على المرأة التي تستوجب تمييزا إيجابيا وفق ما تواضعت عليه النظم المعيارية الأممية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نجمة أمريكية تعترف : أختي في المغرب إستفادت من التلقيح أسرع مني

نجمة أمريكية تعترف : أختي في المغرب إستفادت من…

منذ 18 دقيقة
Photo of النواصر: انطلاق أشغال توسعة معهد مهن معدات الطائرات

النواصر: انطلاق أشغال توسعة معهد مهن معدات الطائرات

منذ 53 دقيقة
Photo of استفحال سرقة ألواح الطاقة الشمسية بإقليم الحوز

استفحال سرقة ألواح الطاقة الشمسية بإقليم الحوز

منذ ساعة واحدة
Photo of مؤسسة دستورية : تحرر المرأة يمر عبر كسر “الحواجز الإجتماعية ”

مؤسسة دستورية : تحرر المرأة يمر عبر كسر “الحواجز…

منذ ساعتين
Photo of المعهد الوطني للصحة يحصل على شهادة “ايزو9001″

المعهد الوطني للصحة يحصل على شهادة “ايزو9001″

منذ 3 ساعات
Photo of الخارجية الاردنية : الأردن سيظل إلى جانب المغرب بخصوص قضية الصحراء

الخارجية الاردنية : الأردن سيظل إلى جانب المغرب بخصوص…

منذ 4 ساعات
Photo of تجديد الثقة في كمال لحلو رئيسا للفدرالية المغربية للإعلام

تجديد الثقة في كمال لحلو رئيسا للفدرالية المغربية للإعلام

منذ 4 ساعات
Photo of “مصافحة البرق”.. مناورات عسكرية مغربية أمريكية بالجنوب

“مصافحة البرق”.. مناورات عسكرية مغربية أمريكية بالجنوب

منذ 5 ساعات
Photo of القنصل العام للمغرب يسلط الضوء على تدبير المملكة لجائحة “كوفيد-19”

القنصل العام للمغرب يسلط الضوء على تدبير المملكة لجائحة…

منذ 5 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تلقيح أكثر من 74 ألف شخص ضد “كورونا”

خلال 24 ساعة .. تلقيح أكثر من 74 ألف…

منذ 5 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق