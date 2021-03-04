كمال لحلو
كمال لحلو

تجديد الثقة في كمال لحلو رئيسا للفدرالية المغربية للإعلام

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

تمت، اليوم الخميس، إعادة انتخاب كمال لحلو، الرئيس التنفيذي ل “لي إديسيون دي لا غازيت”، وإذاعة MFM، بالإجماع، رئيسا للفدرالية المغربية للإعلام، وذلك في ختام جمعها العام.

وتم خلال هذا الاجتماع، المنعقد عبر التناظر المرئي، تجديد الثقة في السيد لحلو ، كمرشح وحيد للمنصب، وذلك للاستمرار في قيادة الفدرالية لمواصلة الجهود والمساعي النبيلة، والقيمة التي قام بها خلال الفترة السابقة.

كما صادق أعضاء الفدرالية الحاضرين بالإجماع، على دمج “الجمعية المغربية للإذاعات والتلفزات المستقلة” داخل الفدرالية المغربية للإعلام العضو في المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وتمت المصادقة أيضا، على التقريرين الأدبي والمالي للفدرالية واستعراض الأنشطة المنجزة خلال الولاية السابقة، والمكاسب التي تم تحقيقها، وبحث أهم المشاكل المطروحة حاليا، وسبل معالجتها في المراحل المقبلة من خلال طرح الأولويات المستعجلة.

ورحب كمال لحلو، في كلمة بالمناسبة، بالمنضمين الجدد إلى الفدرالية، مؤكدا القيمة المضافة التي سيقدمونها لهذه الهيئة بحكم كفاءاتهم وعطاءاتهم في مجال الإعلام والاتصال.

وتطرق رئيس الفدرالية بعد ذلك إلى أهم الإكراهات التي واجهت القطاع الإعلامي خلال مرحلة الجائحة، وما تنتظره من تحديات في المرحلة القادمة، مشيرا إلى ما قام به مكتب الفدرالية من اتصالات ومساعي مكثفة خلال هذه المرحلة لمعالجة العديد من القضايا خدمة للمشهد الإعلامي.

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